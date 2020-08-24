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Заморозка вкладов уничтожит банковскую систему эксперт

24.08.2020 14:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

Что происходит?

За последние дни произошло сразу несколько знаковых событий.

Во-первых, уже вторые валютные торги подряд белорусский рубль сильно дешевеет против всех валют разом. Евро уже преодолел отметку 3 рубля, доллар подбирается к максимумам по году. Особенно впечатляюще это выглядит на графиках


Данные БВФБ



Данные БВФБ

Во-вторых, начался серьезный ажиотаж со стороны населения в части покупки валюты. Мы фиксируем очереди у обменников и периодический дефицит наличной валюты в обменных пунктах.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За последние дни курс всех валют резко вырос, а белорусы устремились в обменники, чтобы конвертировать дешевеющие рубли в доллары-евро, на крайний случай в...
 
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