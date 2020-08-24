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Заморозка вкладов уничтожит банковскую систему эксперт
Источник материала: Myfin
Что происходит?
За последние дни произошло сразу несколько знаковых событий.
Во-первых, уже вторые валютные торги подряд белорусский рубль сильно
Во-вторых, начался серьезный ажиотаж со стороны населения в части покупки валюты. Мы фиксируем
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За последние дни курс всех валют резко вырос, а белорусы устремились в обменники, чтобы конвертировать дешевеющие рубли в доллары-евро, на крайний случай в...
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