Заморозка вкладов уничтожит банковскую систему эксперт

Источник материала: Myfin

Фото: Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ

Что происходит?

За последние дни произошло сразу несколько знаковых событий.

Во-первых, уже вторые валютные торги подряд белорусский рубль сильно дешевеет против всех валют разом. Евро уже преодолел отметку 3 рубля, доллар подбирается к максимумам по году. Особенно впечатляюще это выглядит на графиках



Данные БВФБ







Данные БВФБ

Во-вторых, начался серьезный ажиотаж со стороны населения в части покупки валюты. Мы фиксируем очереди у обменников и периодический дефицит наличной валюты в обменных пунктах.