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В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?

24.08.2020 14:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый подход к дизайну таких, казалось бы, сугубо утилитарных объектов, как общественные туалеты, продемонстрировал известный японский архитектор Сигэру Бан. Сооружения выполнены из прозрачного цветного стекла, но с сюрпризом, который в конечном итоге обеспечит необходимую степень уединения любому желающему ими воспользоваться.

Проекты лауреата Притцкеровской премии (самой престижной архитектурной награды мира) Сигэру Бана стали очередными объектами в рамках программы Tokyo Toilet, в рамках которой к созданию общественных туалетов привлечены лучшие дизайнеры страны. Сигэру Бан создал сразу два варианта, объединенных одной технологической идеей. В небольших парках Йойоги Фукамачи и Хару-но-Огава появились прозрачные цветные параллелепипеды. Внутреннее устройство туалетов прекрасно просматривается, но именно таковой и была задумка автора.

В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?

«Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, когда собираемся воспользоваться общественным туалетом, — рассказал архитектор на сайте программы. — Во-первых, это их чистота, а во-вторых — есть ли кто-нибудь внутри». Использование стекла позволяет получить быстрые ответы на оба вопроса.

Естественно, приватность также обеспечивается с использованием последних технологических достижений. Прозрачное стекло становится матовым при закрытии замка на входной двери.

В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?

Оба объекта структурно одинаковы. Они состоят из трех блоков: туалетов для мужчин, женщин и для лиц с ограниченными возможностями. Варианты отличаются цветовой гаммой. В одном парке использовано зеленое и голубое стекло, что гармонирует с окружающей растительностью, а во втором туалет выполнен в оранжевых, розовых и пурпурных оттенках для соответствия колористике игрового оборудования на соседней детской площадке. Кроме своей прямой функции, объекты служат и дополнительными фонарями, освещающими парковые территории.

В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?
В японских парках установили полностью прозрачные общественные туалеты. И как ими пользоваться?

 
 
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Новый подход к дизайну таких, казалось бы, сугубо утилитарных объектов, как общественные туалеты, продемонстрировал известный японский архитектор Сигэру Бан....
 
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