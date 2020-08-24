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«Если Лукашенко считает, что за него 80%, почему он прячется за колючей проволокой и этими красавцами?»

24.08.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета для трасфера власти Мария Колесникова прокомментировала вчерашнее появление Александра Лукашенко с автоматом.

По ее словам, «очень странно, когда человек, управляя государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде, с очень странным оружием».

Она, как пишет Би-би-си, отметила, что власти говорят о бряцании оружием на границах, однако вчера мир увидел, как в центре Минска человек бряцает оружием.

«Если он считает, что его выбрало 80%, почему он прячется за колючей проволокой и этими «цепями» и «красавцами»? Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует реакции и проверки компетентными органами», — подчеркнула Колесникова.

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Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета для трасфера власти Мария Колесникова прокомментировала вчерашнее появление Александра Лукашенко с автоматом.
 
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