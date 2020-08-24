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МВД: пьяный 23-летний водитель Ford вез троих детей, в итоге ДТП все они в реанимации

24.08.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За неделю до начала нового учебного года в МВД отмечают рост аварий с участием детей. Так, в прошлую пятницу под Полоцком за пределы проезжей части вылетел Ford Orion, в котором в тот момент находилось трое детей. Несовершеннолетние, ехавшие в качестве пассажиров, пострадали и в других серьезных авариях в разных регионах страны — всего шесть детей за минувшие трое суток.

«Ночью 21 августа в Полоцком районе 23-летний водитель Ford Orion, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, — сообщили в милиции предварительную версию произошедшего. — В автомобиле находились трое детей: девочки 12 и 15 лет и 7-летний мальчик. Они были травмированы и доставлены в реанимацию».

МВД: пьяный 23-летний водитель Ford вез троих детей, в итоге ДТП все они в реанимации

А в субботу на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи 47-летний водитель Fiat Croma не предоставил преимущество и столкнулся с тягачом DAF — такова предварительная версия МВД. В результате ДТП травмы получили водитель Fiat и четверо его пассажиров, двое из которых дети 11 и 9 лет. Все были госпитализированы.

МВД: пьяный 23-летний водитель Ford вез троих детей, в итоге ДТП все они в реанимации

МВД: пьяный 23-летний водитель Ford вез троих детей, в итоге ДТП все они в реанимации

Еще один случай травмирования ребенка встречается в сводке: «В воскресенье в Минском районе на автодороге Р1 23-летний молодой человек на Volvo, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в дерево. В результате аварии пострадал водитель и три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок. 42-летняя мать одного из пассажиров погибла на месте ДТП. Пострадавшие госпитализированы».

МВД: пьяный 23-летний водитель Ford вез троих детей, в итоге ДТП все они в реанимации

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Теги: Могилев
 
 
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За неделю до начала нового учебного года в МВД отмечают рост аварий с участием детей. Так, в прошлую пятницу под Полоцком за пределы проезжей части вылетел Ford Orion, в...
 
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