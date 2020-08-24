Павел Латушко еще раз рассказал об отношении Координационного совета к России

Источник материала: Ежедневник

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Координационный совет никогда не рассматривал вопрос отказа от сотрудничества с Россией. Об этом заявил член президиума совета, бывший дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко.

Таким образом Латушко ответил на высказывания российских чиновников о том, что члены Координационного советы известны негативным отношением к развитию Союза России и Беларуси. Латушко в очередной раз опроверг наличие антироссийской позиции у Совета. «Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.



Он добавил, что совет в принципе не рассматривает вопросы внешней политики. Латушко попросил российскую сторону предоставить документы, о которых она заявляет, пишет РБК .

«Координационный совет не рассматривал, не рассматривает и не будет рассматривать документов о внешней политике. Ни о каком ухудшении отношений с Россией не может быть и речи. Последним политиком будет тот, кто предложит построить стену между Россией и Беларусью. Нет такой политической силы. Большинство населения — за добрососедские отношения и с востоком, и с западом», — заявил Павел Латушко.

Напомним, что о разрыве отношений с РФ, который якобы продвигает Координационный совет, ранее говорил и Лукашенко. Он заявлял, что оппоненты Лукашенко намерены настаивать на выходе Беларуси из Союза с Россией и ОДКБ, "ползучем" запрете русского языка в стране, ограничениях для российского бизенса. Координационный совет неоднократно опровергал свою причастность к подобного рода "программам".

