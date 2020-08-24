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Тихановская: один человек хочет взять в заложники всю страну, чтобы остаться на посту президента — он терпит крах

24.08.2020 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что белорусы заметно преобразились за последнее время.

Тихановская: один человек хочет взять в заложники всю страну, чтобы остаться на посту президента — он терпит крах

«Белорусы высказались, самые большие протесты в истории показывают, что народ пробудился, мы его больше не боимся. Беларусь восстанет как феникс из праха. Я очень горжусь нашими людьми и надеюсь, что Кастусь Калиновский гордился бы нами», — говорится в ее обращении участникам конференции, посвященной обсуждению положения в Беларуси.

В зачитанном депутатом Жигимантаса Павилёниса тексте также указывается, что распадающийся режим Александра Лукашенко все еще угрожает белорусам, пишет DELFI.

«В настоящее время в столице нашей страны вооруженные силы угрожают мирным участникам протестов за то, что они осмелились заговорить. Один человек хочет взять в заложники всю страну, чтобы остаться на посту президента. Он терпит крах», — считает кандидат в президенты.

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что белорусы заметно преобразились за последнее время.
 
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