Тренер объясняет, когда скручивания и приседания не пойдут на пользу

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Существует стандартные, всем известные упражнения: хочешь ягодицы — приседай и делай выпады, пресс — выполняй скручивания, грудь и руки — отжимайся. Но если бы все так было легко! Каждый из нас уникален: осанка, походка, длина рук и ног, физическая подготовка, привычки, образ жизни. Поговорим о том, в каких случаях стандартные упражнения больше навредят, чем помогут в построении здорового и красивого тела.

Марина Медведьковасертифицированный инструктор , тренер Falcon Club Fitness. Окончила ВГМУ и БГУФК (кафедра ЛФК) сертифицированный, тренер Falcon Club Fitness. Окончила ВГМУ и БГУФК (кафедра ЛФК)

Когда скручивания не сделают живот плоским

Пресс нам нужен не для «кубиков» (хотя плоский живот — один из признаков здоровья), а для того, чтобы поддерживать внутренние органы, передвигаться и не падать: функциональная анатомия и физиология не просто так придуманы. Но при этом даже худые астеничные люди или спортсмены высокого класса могут иметь выпуклый живот.

Вот почему можно делать по двадцать пять прямых и косых скручиваний в три подхода — и так и не увидеть заветного плоского живота:

несбалансированное питание и недостаточный питьевой режим. При скрытой пищевой непереносимости употребление определенных продуктов ведет к нарушению работы кишечника — как следствие, запоры и отек в области живота;

нарушение осанки, сколиоз, наклон таза вперед. Здесь понадобятся коррекционные упражнения для мышц ног и спины;



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диастаз — так называется расхождение прямых мышц живота (случается после родов или как следствие ожирения). В таких случаях скручиваний лучше избегать;

слабость мышц тазового дна и опущение внутренних органов (при лишнем весе, сидячем образе жизни, после родов). В данной ситуации от скручиваний тоже стоит отказаться;

нарушение работы диафрагмы. Это та мышца, которая позволяет нам дышать. Из- за малоподвижного образа жизни нам присуще поверхностное дыхание, и грудобрюшная диафрагма не выполняет свою функцию в полном объеме.

Когда приседания не округлят ягодицы

Приседания и выпады — упражнения, с помощью которых все хотят стать обладателями красивых округлых ягодиц. Но многие люди часто жалуются на то, что при выполнении упражнения болят колени, начинает ныть поясница или ощущается работа только бедер, а не ягодиц. Вот распространенные причины этого:

неправильная техника выполнения упражнения и ошибочное распределение центра тяжести;

особенности строения тазобедренного сустава, дисплазия, недостаточная подвижность, Х-образные и О-образные ноги;

нарушение осанки и сколиоз;

проблемы со стопой, вальгус и варус, травмы и ограниченная подвижность голеностопа;

дисфункция таза и крестца влечет за собой нарушение иннервации ягодичных мышц и, как следствие, нарушение их работы. Вот почему на следующий день после тренировки одна ягодица может болеть больше, чем вторая;

неправильно подобранная обувь.

Почему отжимания не подтянут грудь



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«Меня все устраивает в моем теле, только грудь хочу накачать и подтянуть». Но!

Если вы восемь часов сидели в офисе, в позе вопросительного знака, мышцы груди уже будут укорочены, а мышца верхней части спины слишком растянуты. Без каких-либо дополнительных мер отжимания от пола могут стать причиной усугубления нарушений осанки, головных болей, проблем с плечами, локтями и шеей. А жжение и болезненность в мышцах после выполнения упражнений вовсе не означают, что «грудь растет».

Что важно запомнить

Чтобы достичь результата в занятиях спортом, нужен комплекс мер: тренировки в различных плоскостях, функциональные движения, задействование большего количества мышечных групп. Я за то, чтобы в тренировке был системный подход: нельзя выполнять упражнения на одну мышечную группу. Организм — единое целое и, например, если «качать» только пресс при нарушении осанки, то хроническая боль в спине, плече или шее не заставит себя ждать.

Наивно полагать, что если при выполнении упражнения присутствует сильная боль, то эффекта мы все равно добьемся. Помните, хорошие тренировки должны обходиться без боли, не вредить организму, а укреплять его — и приносить удовольствие.