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Тренер объясняет, когда скручивания и приседания не пойдут на пользу
Источник материала: Tut.by
Существует стандартные, всем известные упражнения: хочешь ягодицы — приседай и делай выпады, пресс — выполняй скручивания, грудь и руки — отжимайся. Но если бы все так было легко! Каждый из нас уникален: осанка, походка, длина рук и ног, физическая подготовка, привычки, образ жизни. Поговорим о том, в каких случаях стандартные упражнения больше навредят, чем помогут в построении здорового и красивого тела.
Когда скручивания не сделают живот плоским
Пресс нам нужен не для «кубиков» (хотя плоский живот — один из признаков здоровья), а для того, чтобы поддерживать внутренние органы, передвигаться и не падать: функциональная анатомия и физиология не просто так придуманы. Но при этом даже худые астеничные люди или спортсмены высокого класса могут иметь выпуклый живот.
Вот почему можно делать по двадцать пять прямых и косых скручиваний в три подхода — и так и не увидеть заветного плоского живота:
Когда приседания не округлят ягодицы
Приседания и выпады — упражнения, с помощью которых все хотят стать обладателями красивых округлых ягодиц. Но многие люди часто жалуются на то, что при выполнении упражнения болят колени, начинает ныть поясница или ощущается работа только бедер, а не ягодиц. Вот распространенные причины этого:
Почему отжимания не подтянут грудь
«Меня все устраивает в моем теле, только грудь хочу накачать и подтянуть». Но!
Что важно запомнить
Чтобы достичь результата в занятиях спортом, нужен комплекс мер: тренировки в различных плоскостях, функциональные движения, задействование большего количества мышечных групп. Я за то, чтобы в тренировке был системный подход: нельзя выполнять упражнения на одну мышечную группу. Организм — единое целое и, например, если «качать» только пресс при нарушении осанки, то хроническая боль в спине, плече или шее не заставит себя ждать.
Наивно полагать, что если при выполнении упражнения присутствует сильная боль, то эффекта мы все равно добьемся. Помните, хорошие тренировки должны обходиться без боли, не вредить организму, а укреплять его — и приносить удовольствие.
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Поговорим о том, в каких случаях стандартные упражнения больше навредят, чем помогут в построении здорового тела.
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