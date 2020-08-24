Украинцев не будут пропускать в Беларусь без загранпаспорта

С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.

Граждане Украины следующие в Беларусь со внутренними паспортами, а также с ID-картами не будут пропущены через госграницу.