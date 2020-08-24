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Украинцев не будут пропускать в Беларусь без загранпаспорта

24.08.2020 15:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.

Граждане Украины следующие в Беларусь со внутренними паспортами, а также с ID-картами не будут пропущены через госграницу.

 
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С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний...
 
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