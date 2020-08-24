|
Украинцев не будут пропускать в Беларусь без загранпаспорта
Источник материала: Навiны
С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).
По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.
Граждане Украины следующие в Беларусь со внутренними паспортами, а также с ID-картами не будут пропущены через госграницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)