Представитель правительства Германии считает» вполне вероятным», что Навального отравили

Источник материала: Ежедневник

фото: livejournal.com

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает также, что Алексею Навальному необходима личная защита.

«Мы имеем дело с пациентом, который, вполне вероятно, был отравлен»,— цитирует Зайберта «Коммерсантъ» .

«Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют, медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей Charite в обозримом будущем»,— заявил господин Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Известному борцу с коррупцией в России Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, оппозиционера доставили в больницу Омска в тяжелом состоянии. С момента госпитализации он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили, российские врачи утверждают, что ядов в организме господина Навального не обнаружено. 22 августа пациента перевезли на лечение в Германию.