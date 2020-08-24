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Представитель правительства Германии считает» вполне вероятным», что Навального отравили

24.08.2020 16:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: livejournal.com

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает также, что Алексею Навальному необходима личная защита.

 «Мы имеем дело с пациентом, который, вполне вероятно, был отравлен»,— цитирует Зайберта «Коммерсантъ».

«Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют, медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей Charite в обозримом будущем»,— заявил господин Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Известному борцу с коррупцией в России Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, оппозиционера доставили в больницу Омска в тяжелом состоянии. С момента госпитализации он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили, российские врачи утверждают, что ядов в организме господина Навального не обнаружено. 22 августа пациента перевезли на лечение в Германию. 

 
 
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает также, что Алексею Навальному необходима личная защита.
 
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