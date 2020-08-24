Нацбанк приостановил операции по поддержке ликвидности. Что это значит простыми словами (обновлено)

Источник материала: Onliner

Как сообщает регулятор, операции по поддержанию ликвидности будут приостановлены с 24 августа по 15 сентября. Причина такого решения — «существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок».

— В этой связи Национальным банком принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года, — сообщает регулятор. — Данное решение означает, что Национальный банк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме — путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также в случае необходимости с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Что это значит? Объясняем простыми словами

Ликвидность в банке, говоря простым языком, — это обеспеченность текущего спроса деньгами. К примеру, если спрос на деньги растет, клиенты начинают массово снимать депозиты, и недостающие средства банку нужно где-то получить. Тут есть два варианта: первый — купить деньги на межбанковском рынке у другого банка, у которого временно есть их излишек, второй — приобрести их у Национального банка.

По сути, Национальный банк ограничивает продажу ресурсов обычным коммерческим банкам, фактически ужесточая монетарную политику.

Это значит, что на межбанке недостающие средства будут приобретаться по более высоким процентным ставкам. В свою очередь, из-за этого банки будут выдавать кредиты по более высоким ставкам. Поэтому дальше следует ждать роста процентов по кредитам — в первую очередь под потребительские нужды.

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