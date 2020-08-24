Чемпионка мира по бегу Марина Арзамасова поддержала противников Лукашенко

Легкоатлетка подписала письмо спортсменов с требованиями к властям и рассказала, почему пошла на этот шаг и что думает о переменах в Беларуси.

«Абсолютное лицемерие жить в стране, представлять ее, как мы, спортсмены, и ничего не делать для перемен. Даже телевизионщики попробовали, хоть и не очень получилось. Вышли рабочие на заводах, озвучили свои требования. Социальные сети переполнены возмущением и болью за пострадавших. А мы как сторонние наблюдатели. Военный боится, что отдадут под трибунал. Спортсмен трясется, что оставят без финансирования. Никакая работа не стоит молчания. Это самообман. Внутри бурлит, кипит и сопротивляется, но не можешь сказать — разве что дома на кухне. Хватит!», — сказала Арзамасова «Радыё Свабода» .

Спортсменка уточнила, что раньше поддерживала Александра Лукашенко. «Но события последнего месяца показали жестокость и несправедливость системы. Нормальные люди начали возмущаться: в "стабильной стране", где лидер апеллирует к "всенародной любви", так себя не ведут. Мы становимся свидетелями страшных событий. И это точка кипения. Я не углублялась ни в политику, ни в экономику. Но власть вынудила нас стать «политологами»: люди читают, следят и начинают все понимать», — добавила она.