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Сломали руку и не вызывали скорую. История 16-летнего пинчанина, задержанного 9 августа
Источник материала: Партизан
9 августа около 9 вечера, после закрытия избирательных участков, 16-летнего парня сбил щитом с велосипеда работник милиции. С переломом его отвезли в... отделение милиции.
Оттуда парень позвонил маме, та прибежала через пару минут. Дежурный на входе сказал, сына не задерживали. Мама молила под дверями, чтобы ребёнку вызвали скорую, ведь у него проблемы с сердцем. В здание её так и не пустили.
Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский 16 августа заявил пинчанам, что задержания были прицельными. Однако выяснилось, что первую «партию» скрутили 9 августа в 9 вечера на Первомайской. Люди шли с детьми на площадь Ленина.
9 августа Денис решил поддержать колонну пинчан, которая после закрытия избирательных участков, направилась в сторону площади Ленина от памятника «Партизанам Полесья».
Парень рассказывает, что собралось приблизительно полсотни человек. Денис ехал на велосипеде вместе с горожанами, которые шли вместе с детьми по улице Первомайской. На железнодорожном переезде к пинчанам подъехала милиция. Начался разговор…
По словам Дениса, в какой-то момент люди в форме и со щитами начали задерживать людей. Один из сотрудников милиции бежал за молодым человеком, но не догнал, возвращался обратно. Приблизившись к Денису, толкнул его щитом. Из-за этого парень потерял равновесие, слетел с велосипеда, упал. И перестал чувствовать руку…
— Я ему кричу, что у меня рука сломана, а он заламывает руки за спину и ведёт. Попросил не заламывать, пойду сам. Он сжал мои руки ещё сильнее. Просил вызвать скорую. Никто не вызвал. Меня увезли в тир на Кирова, 53. Нас было человек 7-8.
В тире Денису становилось всё хуже. На его состояние обратил внимание врач, Виктор Дунько, которого также задержали на переезде.
— Он тогда начал за меня заступаться, видел, что мне плохо очень. Дали позвонить родителям. Но никто скорую мне так и не вызвал.
Наталья, мама Дениса, в это время находилась на набережной. У входа в отдел оказалась уже через несколько минут. Дежурный вышел и сказал, что такого не задерживали.
— Под предлогом, что это режимный объект, не пускали внутрь. Сказали, что никого не задерживали. В тире никого нет. Тогда в городской отдел что-то привозили милиционеры в белых рубашках. Выглядывал заместитель начальника. Мы попросили, чтобы он разобрался. Он позже подошёл и сказал, что сейчас приедет скорая. Всё остальное я наблюдала через окно.
Приблизительно через час после задержания парню вызвали скорую. К тому моменту Денис уже не мог самостоятельно дойти до автомобиля скорой помощи. Был очень бледный, терял сознание. Откачивали нашатырём и сделали укол.
В больнице Денис пролежал 12 дней. У него оказался закрытый перелом со смещением. Два раза делали наркоз. В первый раз не удалось вправить плечо так, как надо. Пришлось делать операцию.
Сейчас у Дениса в плече спицы. Правая рука обездвижена, а ведь через неделю в школу…
11 августа Наталья приходила в ГОВД с заявлением.
— Тогда уже много людей стояло у входа, искали своих детей. Я просила пустить внутрь, чтобы отдать заявление. Вышел сотрудник и спросил: «Хотите здесь остаться навсегда?». Хотела, чтобы дали письменный ответ, кто и за что ударил моего сына. Заявление не приняли. Пошла в прокуратуру. Помощник прокурора сказал, что они обязаны были принять заявление.
21 августа по словам Натальи заявление в милиции все-таки приняли.
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9 августа около 9 вечера, после закрытия избирательных участков, 16-летнего парня сбил щитом с велосипеда работник милиции. С переломом его отвезли в... отделение...
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