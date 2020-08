Музыканты из разных стран записали сборник песен. Деньги с его продажи пойдут жертвам протестов

Источник материала: Tut.by

Музыканты из разных стран мира выпустили сборник песен For Belarus в поддержку белорусов, которые пострадали за время протестов в нашей стране. В записи приняли участие «Аигел», Alyona Alyona , «Молчат Дома» , Super Besse, Mustelide и еще десяток артистов.



Исполнители из Беларуси, Украины, России и других стран поучаствовали в благотворительном проекте For Belarus. В их числе белорусские музыканты «Молчат Дома», Super Besse и Mustelide, российские коллективы «Аигел» и «Интурист», украинская певица Alyona Alyona, шведская исполнительница Молли Нильссон, канадская певица Мишель Гуревич и другие. Эти артисты предложили свои песни для музыкального сборника, куда вошла 21 композиция.

Идея проекта в том, что альбом можно скачать за любую сумму, а все полученные средства пойдут в фонд помощи белорусам Belarus Solidarity Foundation . Так авторы предлагают проявить солидарность с белорусами и собрать деньги для жертв разгонов протестов.

— Пока у белорусов есть реальная надежда на победу справедливости, им нужна ваша поддержка и ваша осведомленность. Ждать некогда — им сейчас остро нужна помощь, — сообщается в описании проекта.

Напомним, что в Беларуси вот уже 15 дней продолжаются протесты несогласных с итогами выборов президента. В период с 9 по 11 августа силовики особенно жестоко разгоняли или задерживали протестующих — о последствиях вы можете почитать тут . А вот как можно помочь пострадавшим.

