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Музыканты из разных стран записали сборник песен. Деньги с его продажи пойдут жертвам протестов
Источник материала: Tut.by
Музыканты из разных стран мира
Исполнители из Беларуси, Украины, России и других стран поучаствовали в благотворительном проекте For Belarus. В их числе белорусские музыканты «Молчат Дома», Super Besse и Mustelide, российские коллективы «Аигел» и «Интурист», украинская певица Alyona Alyona, шведская исполнительница Молли Нильссон, канадская певица Мишель Гуревич и другие. Эти артисты предложили свои песни для музыкального сборника, куда вошла 21 композиция.
Идея проекта в том, что альбом можно скачать за любую сумму, а все полученные средства пойдут в фонд помощи белорусам
— Пока у белорусов есть реальная надежда на победу справедливости, им нужна ваша поддержка и ваша осведомленность. Ждать некогда — им сейчас остро нужна помощь, —
Напомним, что в Беларуси вот уже 15 дней продолжаются протесты несогласных с итогами выборов президента. В период с 9 по 11 августа силовики особенно жестоко разгоняли или задерживали протестующих — о последствиях вы можете почитать
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Музыканты из разных стран мира выпустили сборник песен For Belarus в поддержку белорусов, которые пострадали за время протестов в нашей стране. В записи приняли участие...
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