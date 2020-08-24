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Минобороны пояснило, чем опасны нарушающие госграницу «безобидные шарики»

24.08.2020 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: mil.by

Минобороны Беларуси выступило с официальным комментарием по поводу инцидента с воздушными шарами, которые летели с территории Литвы к границе Беларуси.

И.о. заместителя командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов заявил: «Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Обывателю может показаться, что это факт малозначительный. Но давайте рассмотрим с других сторон. Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами. И в третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее».

Орлов расценил действия белорусских летчиков как «абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству». По словам представителя Минобороны, летчики действовали в воздушном пространстве Беларуси, что, «зафиксировано материалами объективного контроля».

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, когда белорусские военные пресекли полет зонда из воздушных шаров с «антигосударственной символикой». Шары летели с территории Литвы, где в воскресенье была организована многотысячная цепь солидарности с белорусами, выступающими против насилия, за освобождение политзаключенных и за честные выборы. Литвва и Беларусь обвинили друг друга в нарушении госраницы.

 
 
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Минобороны Беларуси выступило с официальным комментарием по поводу инцидента с воздушными шарами, которые летели с территории Литвы к границе Беларуси.
 
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