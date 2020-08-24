Налоговики будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ

Источник материала: Tut.by

Беларусь присоединяется к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Соответствующий закон был опубликован в субботу на pravo.by. Это означает, что белорусские налоговые органы смогут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Помимо Беларуси документ подписали также Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Налоговые органы этих стран смогут обмениваться информацией о том, какие доходы получают их резиденты на территории других стран, подписавших протокол, и каким имуществом они там владеют. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Тестовый обмен информацией пройдет в августе 2020 года, а с 2021 года это будет происходить в штатном режиме.

В Беларуси обязанность исполнять требования протокола ложится на Министерство по налогам и сборам.

Ранее белорусские власти также заявляли о намерении присоединиться к международному соглашению по автоматическому обмену данными о зарубежных финансовых счетах. Это позволило бы налоговым органам получить доступ к счетам, открытым плательщиками в зарубежных финансовых учреждениях, и к другим финансовым активам, в том числе и в офшорных зонах.