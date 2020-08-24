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Налоговики будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ
Источник материала: Tut.by
Беларусь присоединяется к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Соответствующий закон был
Помимо Беларуси документ подписали также Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Налоговые органы этих стран
В Беларуси обязанность исполнять требования протокола ложится на Министерство по налогам и сборам.
Ранее белорусские власти также
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