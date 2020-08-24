ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: в Минске распустились гладиолусы, Таджикистан ждет пыльная мгла

24.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди ожидаются сегодня в Москве. Воздух прогреется до 23 градусов. О том, какой будет погода в понедельник в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Лето не прощается. В Минске сегодня плюс 25 градусов и без дождей. Поддержать хорошее настроение предлагает столичный Ботанический сад. Сейчас там время гладиолусов. Бутоны раскрыли больше полутысячи сортов. Можно еще полюбоваться хризантемами и флоксами. Распускаются и розы. Это их второе цветение.

Таджикистан

В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 37 градусов. В некоторых районах Таджикистана синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров секунду, что может привести к пыльной мгле. Видимость на дорогах ухудшится, поэтому водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и снизить скорость, а жителям – использовать маски для защиты дыхательных путей от мелкой песчаной пыли.

Армения

После дождливых выходных в Армении вновь потеплело. В столице сейчас плюс 27. Установившейся погоде рады аграрии. Из-за луж и грязи в полях они не могли собирать урожай винограда и бахчевых. Сейчас работы возобновились. И поставки свежих овощей и фруктов на рынки страны будут вовремя.

Азербайджан

В конце лета погода в Азербайджане резко ухудшилась. В Баку вчера прошли дожди, которые сохранятся еще несколько дней. Не лучше ситуация и в регионах: в Шекинском и Геранбойском районах из-за ливней сошли сели, они повредили линии электропередачи. Несколько сел остались без света. А в Дашкесанском и Губинском районах выпал снег. Высота снежного покрова составила три сантиметра.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какой будет погода в понедельник в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Музыканты из разных стран записали сборник песен. Деньги с его продажи пойдут жертвам протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика