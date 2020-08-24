Погода в СНГ: в Минске распустились гладиолусы, Таджикистан ждет пыльная мгла

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди ожидаются сегодня в Москве. Воздух прогреется до 23 градусов. О том, какой будет погода в понедельник в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Лето не прощается. В Минске сегодня плюс 25 градусов и без дождей. Поддержать хорошее настроение предлагает столичный Ботанический сад. Сейчас там время гладиолусов. Бутоны раскрыли больше полутысячи сортов. Можно еще полюбоваться хризантемами и флоксами. Распускаются и розы. Это их второе цветение.

Таджикистан

В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 37 градусов. В некоторых районах Таджикистана синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров секунду, что может привести к пыльной мгле. Видимость на дорогах ухудшится, поэтому водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и снизить скорость, а жителям – использовать маски для защиты дыхательных путей от мелкой песчаной пыли.

Армения

После дождливых выходных в Армении вновь потеплело. В столице сейчас плюс 27. Установившейся погоде рады аграрии. Из-за луж и грязи в полях они не могли собирать урожай винограда и бахчевых. Сейчас работы возобновились. И поставки свежих овощей и фруктов на рынки страны будут вовремя.

Азербайджан

В конце лета погода в Азербайджане резко ухудшилась. В Баку вчера прошли дожди, которые сохранятся еще несколько дней. Не лучше ситуация и в регионах: в Шекинском и Геранбойском районах из-за ливней сошли сели, они повредили линии электропередачи. Несколько сел остались без света. А в Дашкесанском и Губинском районах выпал снег. Высота снежного покрова составила три сантиметра.