Сотрудники Белгосфилармонии получили повестки в милицию

У здания филармонии 13 августа прошел митинг с концертом. Музыканты выступили против насилия и итогов выборов президента.





Позднее четверо сотрудников Белгосфиларомнии получили повестку в милицию. Артистов обязали явиться в Советское РУВД 24 июля.





"Их вызвали в рамках проведения проверки в соответствии с процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях", ― уточнила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, теперь протесты и забастовки проходят мирно.















