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Сотрудники Белгосфилармонии получили повестки в милицию

24.08.2020 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работниками филармонии получили повестки в рамках процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь, об этом Sputnik рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

У здания филармонии 13 августа прошел митинг с концертом. Музыканты выступили против насилия и итогов выборов президента.

Позднее четверо сотрудников Белгосфиларомнии получили повестку в милицию. Артистов обязали явиться в Советское РУВД 24 июля.

"Их вызвали в рамках проведения проверки в соответствии с процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях", ― уточнила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, теперь протесты и забастовки проходят мирно.
 
 
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Работниками филармонии получили повестки в рамках процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь, об этом Sputnik рассказали в пресс-службе ГУВД...
 
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