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Бондаренко о стратегии "социального государства" и "шоковых изменениях"
24.08.2020 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не стоит забывать о том, что Беларусь осталась единственной страной в Европе, которая является социальным государством. Если изменить эту стратегию, риски такого развития событий будут достаточно высокими, считает политический эксперт.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
"Если Беларусь отойдет от политики и принципов социального государства, ее ждут шоковые изменения", ― считает Бондаренко.
Такие "шоковые изменения", по словам политолога, Украина уже пережила после 2013-2014 годов.
"Мы уже пережили повышение коммунальных услуг, цен на газ и на электроэнергию, приходится почти 70% заработной платы тратить на коммунальные услуги, мы уже пришли к тому, что был ликвидирован целый ряд льгот", ― рассказывает Бондаренко.
Кроме того, в течение 2014 года в период преобразований на Украине кардинально изменился курс национальной валюты "гривны" по отношению к доллару, по словам политолога, "если в начале 2014 года курс был один к восьми, то к концу 2014 года ― почти 1 к 30".
Напомним, массовые
© Sputnik / Игорь Маслов
По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно.
Европейский союз
Комментарий политического эксперта, доктора экономических наук Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Украинский политический эксперт, историк Константин Бондаренко рассуждает о рисках в случае, если Беларусь в результате каких-либо преобразований отойдет от...
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