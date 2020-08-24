Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бондаренко о стратегии "социального государства" и "шоковых изменениях"

Не стоит забывать о том, что Беларусь осталась единственной страной в Европе, которая является социальным государством. Если изменить эту стратегию, риски такого развития событий будут достаточно высокими, считает политический эксперт.

"Если Беларусь отойдет от политики и принципов социального государства, ее ждут шоковые изменения", ― считает Бондаренко.

Такие "шоковые изменения", по словам политолога, Украина уже пережила после 2013-2014 годов.

"Мы уже пережили повышение коммунальных услуг, цен на газ и на электроэнергию, приходится почти 70% заработной платы тратить на коммунальные услуги, мы уже пришли к тому, что был ликвидирован целый ряд льгот", ― рассказывает Бондаренко.

Кроме того, в течение 2014 года в период преобразований на Украине кардинально изменился курс национальной валюты "гривны" по отношению к доллару, по словам политолога, "если в начале 2014 года курс был один к восьми, то к концу 2014 года ― почти 1 к 30".

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов . До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, заявил 19 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако позднее, 23 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал о том, что у Европейского союза нет намерений превращать Беларусь "во вторую Украину", поскольку ситуации в этих странах несравнимы . Кроме того, "Евросоюз должен продолжать работать с президентом Беларуси Александром Лукашенко, так как именно он контролирует власть в стране, хотя ЕС и не признает его легитимность", заявил Боррель.

Комментарий политического эксперта, доктора экономических наук Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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