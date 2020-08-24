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«Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию
Источник материала: Навiны
Авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять полеты в Россию до 14 сентября из-за отсутствия разрешения с российской стороны, сообзается на сайте перевозчика.
При этом рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.
Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.
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Авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять полеты в Россию до 14 сентября из-за отсутствия разрешения с российской стороны, сообзается на сайте перевозчика.
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