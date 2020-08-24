«Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию

Авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять полеты в Россию до 14 сентября из-за отсутствия разрешения с российской стороны, сообзается на сайте перевозчика.





При этом рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.