Россия ужесточает выдачу кредитов другим странам. Коснется ли это Беларуси?

Заемщик для принятия решения о выдаче госкредита будет скрупулезно оцениваться по восьми критериям. Один из них — напряженное социально-экономическое положение в стране.





Будут проверяться долговая устойчивость страны-заемщика, соотношение его совокупного внешнего и государственного долга, характер отношений с международными финансовыми организациями, а также то, как выстраивались финансовые отношения с РФ.





Принятие проекта может напрямую затронуть и нашу страну, для которой Россия — основной кредитор. Однако для отказа в выдаче кредитов Кремль должен признать происходящее в Беларуси социально-политическим кризисом.





Сейчас же в России ситуацию в Беларуси кризисом пока не считают, президент Путин одним из первых признал победу Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа.