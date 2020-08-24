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Россия ужесточает выдачу кредитов другим странам. Коснется ли это Беларуси?

24.08.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий выдачу госкредитов другим странам. Подготовка документа обосновывается тем, что решения о выдаче займов всегда были политическими и отсутствовали порядок и какой-либо анализ такой процедуры.

Заемщик для принятия решения о выдаче госкредита будет скрупулезно оцениваться по восьми критериям. Один из них — напряженное социально-экономическое положение в стране. 

Будут проверяться долговая устойчивость страны-заемщика, соотношение его совокупного внешнего и государственного долга, характер отношений с международными финансовыми организациями, а также то, как выстраивались финансовые отношения с РФ.

Принятие проекта может напрямую затронуть и нашу страну, для которой Россия — основной кредитор. Однако для отказа в выдаче кредитов Кремль должен признать происходящее в Беларуси социально-политическим кризисом. 

Сейчас же в России ситуацию в Беларуси кризисом пока не считают, президент Путин одним из первых признал победу Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа.
 
 
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Минфин России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий выдачу госкредитов другим странам. Подготовка документа обосновывается тем, что...
 
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