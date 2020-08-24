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Чемпионка мира по бегу - хоккеистам: «Вы живете за счет людей и не можете их поддержать?»

24.08.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова до недавнего времени считала себя аполитичным человеком. Но последние события в стране заставили легкоатлетку занять активную гражданскую позицию. Арзамасова подписала письмо спортсменов с требованиями к властям. Почему она пошла на этот шаг и что думает о переменах в Беларуси — бегунья рассказала в интервью «Радыё Свабода».


Фото: Reuters via TUT.BY

— Честно говоря, я довольно долго решала, подписывать ли [письмо]. Это ответственный шаг, все подписавшие прекрасно понимают, какие могут быть последствия. Хоть и абсурд, что в ХХІ веке в центре Европы человек не может высказать своего мнения. В общем, ко всему готовы — от увольнения до исключения из сборной. Неважно. Абсолютное лицемерие жить в стране, представлять ее, как мы, спортсмены, и ничего не делать для перемен, — заявила чемпионка мира.

— Даже телевизионщики попробовали, хоть и не очень получилось. Вышли рабочие на заводах, озвучили свои требования. Социальные сети переполнены возмущением и болью за пострадавших. А мы как сторонние наблюдатели. Военный боится, что отдадут под трибунал. Спортсмен трясется, что оставят без финансирования. Никакая работа не стоит молчания. Это самообман. Внутри бурлит, кипит и сопротивляется, но не можешь сказать — разве что дома на кухне. Хватит!

Арзамасова не скрывает, что раньше была аполитичной и при этом «хорошо себя чувствовала».

— Я раньше тоже была за президента [Лукашенко]. Но события последнего месяца показали жестокость и несправедливость системы. Я про то, что начало происходить еще перед выборами, когда ОМОН разгонял пикеты, очереди в ЦИК и магазины.

Нормальные люди начали возмущаться: в «стабильной стране», где лидер апеллирует к «всенародной любви», так себя не ведут. Мы становимся свидетелями страшных событий. И это точка кипения. Я не углублялась ни в политику, ни в экономику. Но власть вынудила нас стать «политологами»: люди читают, следят и начинают все понимать.


Фото: Reuters via TUT.BY

Легкоатлетка также ответила на вопрос, правда ли, что «спортсмены купаются в государственных деньгах», и потому стараются отмалчиваться.

— Каждый известный спортсмен в первую очередь сделал себя благодаря собственным способностям. Государственная поддержка, конечно, есть, но это одна из стратегических линий любой страны — развивать спорт, чтобы люди достигали лучших результатов. Считаю, что прежде всего я сама вышла на такой уровень, потому что тренируюсь и совершенствуюсь.

Можно иметь финансирование и ничего не показывать. Поэтому приписывать заслуги только государству неправильно. Если человек первый в мире, он достоин того, чтобы получить вознаграждение. Тут нет ничего постыдного. Только подозреваем, сколько зарабатывают хоккеисты. Но сегодня они спрятались, отмалчиваются. Вы живете за счет людей, граждан страны, и не можете их поддержать? Может, и тяжело было, но я с каждым днем все больше убеждаюсь в правильности своей позиции — по крайней мере сама себя не обманываю, — подчеркнула Марина Арзамасова.

 
 
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Чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова до недавнего времени считала себя аполитичным человеком. Но последние события в стране заставили спортсменку занять...
 
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