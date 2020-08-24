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В Европарламенте пройдет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси
24.08.2020 17:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vesti.az
Заседание комитета по иностранным делам Европейского парламента состоится 25 августа в режиме видеоконференции. В нем заочно примет участие Светлана Тихановская.
"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", – цитирует
Сегодня Светлана Тихановская также встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Она заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.
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Заседание комитета по иностранным делам Европейского парламента состоится 25 августа в режиме видеоконференции. В нем заочно примет участие Светлана Тихановская.
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