В Европарламенте пройдет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

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Заседание комитета по иностранным делам Европейского парламента состоится 25 августа в режиме видеоконференции. В нем заочно примет участие Светлана Тихановская.

"Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид", – цитирует РИА Новости сообщение Европарламента.

Сегодня Светлана Тихановская также встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Она заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.