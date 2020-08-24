Белорусская армия подписала контракт на поставку БТР-82А и вертолетов Ми-35М

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале Министерства обороны сообщили про подписание ряда контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения между Вооруженными Силами Беларуси и российскими оборонными предприятиями.



Фото: Министерство обороны РБ / Telegram

Отмечается, что в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с заместителем Министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.

В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы был подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на 2021−2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.