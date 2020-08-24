|
Белорусская армия подписала контракт на поставку БТР-82А и вертолетов Ми-35М
Источник материала: Tut.by
В Telegram-канале Министерства обороны
Отмечается, что в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с заместителем Министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.
В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы был подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Также подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на 2021−2025 гг. по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)