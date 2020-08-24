Подсчитали, сколько людей могло быть на столичной площади Независимости на акции в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 23 августа, в Минске прошла очередная акция — огромная толпа под бело-красно-белыми флагами, несмотря на перекрытые подъезды и подходы, собралась на площади Независимости в Минске и, почти не теряя в численности, сумела добраться до перекрестка проспектов Победителей и Машерова. По нашим подсчетам, на площади Независимости и прилегающих улицах в 15.30 собралось более 100 тысяч человек. Но сегодня в Telegram-канале МВД появилось сообщение, что на деле количество участников не превысило 20 тысяч. Так как подсчет людей в толпе обычно носит приблизительный характер, мы попробовали установить примерную численность по видео и фото с высоты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Люди стали собираться на площади Независимости после 13.30 — они направлялись сюда из разных районов Минска: от Новой Боровой и Грушевки, станций метро «Пушкинская» и «Автозаводская», парка Челюскинцев и других мест. И хотя на улице шел дождь, участников меньше не становилось.

К трем часам на площади Независимости было уже несколько десятков тысяч человек, а люди все еще продолжали собираться. Места стало не хватать — демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости.

Около 15.30 на площади собралось, по подсчетам присутствовавших там журналистов, не менее ста тысяч человек, хотя сюда были перекрыты проходы со стороны путепровода на улице Московской, улиц Советской и Мясникова.

Вот как это выглядело с высоты.

Сегодня в Telegram-канале МВД появилось сообщение, что «в Минске и других областных центрах с 12.00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек.

После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску „Минск — город-герой“. На пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч».

Сколько же людей было на площади и проспекте Независимости?

Итак, посмотрим на фото, сделанные с высоты. Видно, что в 15.00−15.30 люди заняли всю площадь Независимости — толпа простиралась от здания БГПУ им. Максима Танка и до почтамта (при этом люди старались не занимать зеленые насаждения).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В то же время к площади подходили новые люди — колонна постепенно редела, однако достигала здания КГБ, а также дома по адресу: проспект Независимости, 23.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итак, мы помним, что для подсчета числа людей в толпе есть классическая схема — формула Джейкобса, по которой оценивается примерная плотность толпы и площадь, которые затем перемножаются.

Герберт Джекобс, который был в 60-х профессором журналистики в университете Калифорнии в Беркли, вывел оценки плотности толпы A, B, C:

A — люди стоят плечом к плечу. Плотность — примерно 4,3 человека на квадратный метр.

B — плотная толпа, но между людьми можно пройти. Плотность — примерно 2,5 человека на квадратный метр.

C — люди стоят на расстоянии вытянутой руки. Плотность — примерно 1 человек на квадратный метр.

Метод Джейкобса можно применять к какой-либо территории. Для этого следует узнать параметры площадки, на которой будет проходить мероприятие, либо же оценить ее размер по фотографиям с дрона или визуальным меткам вроде «толпа стояла от этой ограды до вон того фонаря».

Сначала очерчиваем площадь, а потом вспоминаем, как на ней стояли люди — плотно, плечом к плечу или же между ними можно было свободно пройти. Так как толпа, как правило, неоднородна, будет полезно разделить площадь на условные ячейки под названиями Q 1 , Q 2 , Q 3 , где люди стоят с одинаковой плотностью.

Допустим, в ячейке Q 1 люди стояли плечом к плечу — это оценка A. В ячейке Q 2 между людьми можно было протиснуться — это B. И в ячейке Q 3 было совсем свободно — это C.

Изучив фото и видео, мы распределили плотность толпы следующим образом: на самой площади люди стояли очень плотно, плечом к плечу, далее толпа редела — между людьми уже можно пройти. На проспекте Независимости на отрезке до здания КГБ люди шли уже совсем свободно — на расстоянии вытянутой руки, и далее была редкая толпа.

В итоге получается, что на акции в это воскресенье могло присутствовать 177 тысяч человек.

Но помните: ни один метод не даст стопроцентной гарантии — всегда есть вероятность, что считавшие ошиблись. Поэтому статистики всегда оперируют приблизительными значениями.







