Беларусь закупит у России БТРы и вертолеты Ми-35М

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Министерство обороны Беларуси подписало контракт о поставках современных образцов систем ПВО производства "Алмаз-Антей" (Россия), сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Контракты были подписаны на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Подмосковье. В форуме принимает участие делегация вооруженных сил Беларуси во главе с замминистра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко.

"Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", – сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

В понедельник делегация белорусских военных на форуме ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, а также провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и представителями российских оборонных предприятий.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.