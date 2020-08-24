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Беларусь закупит у России БТРы и вертолеты Ми-35М

24.08.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Министерство обороны Беларуси подписало контракт о поставках современных образцов систем ПВО производства "Алмаз-Антей" (Россия), сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Контракты были подписаны на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Подмосковье. В форуме принимает участие делегация вооруженных сил Беларуси во главе с замминистра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко.

YouTube / Госкомвоенпром РБ
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"Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", – сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

В понедельник делегация белорусских военных на форуме ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, а также провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и представителями российских оборонных предприятий.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация белорусских военных на форуме "Армия-2020" ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники.
 
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