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С 1 сентября украинцам для въезда в Беларусь потребуется загранпаспорт
24.08.2020 17:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: adt.by
Граждане Украины будут въезжать в Беларусь по новым правилам.
"Со следующего месяца вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о безвизовых поездках граждан". Из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт). С 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами", - рассказали
В ведомстве добавили, что граждане Украины, следующие в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через государственную границу.
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Граждане Украины будут въезжать в Беларусь по новым правилам.
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