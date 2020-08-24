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С 1 сентября украинцам для въезда в Беларусь потребуется загранпаспорт

24.08.2020 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: adt.by

Граждане Украины будут въезжать в Беларусь по новым правилам.

"Со следующего месяца вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о безвизовых поездках граждан". Из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт). С 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами", - рассказали Белта в Госпогранкомитете.

В ведомстве добавили, что граждане Украины, следующие в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через государственную границу.

 
 
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Граждане Украины будут въезжать в Беларусь по новым правилам.
 
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