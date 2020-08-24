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Нацбанк ограничил рублевую поддержку банков из-за давления на валютный рынок

24.08.2020 17:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный банк приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк ограничил рублевую поддержку банков из-за давления на валютный рынок

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок», — пояснил Нацбанк.

В этой связи принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября. Данное решение означает, что Национальный банк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. «Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме — путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности», — подчеркивается в сообщении Нацбанка.

12 августа Нацбанк сообщал о росте девальвационных ожиданий в стране и этим объяснил свое решение сохранить ставку рефинансирования на нынешнем (7,75%) уровне. По сведениям БелаПАН, рост девальвационных ожиданий привел к повышению спроса физических лиц на рублевые кредиты, которые зачастую используются для приобретения импортных товаров.

В связи с усилением девальвационных ожиданий в Беларуси после выборов также наблюдается рост курсов иностранных валют. С 10 августа по 24 августа доллар США, евро и российский рубль в Беларуси подорожали на 4%.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch предположило именно такой сценарий развития событий в Беларуси — рост давления на белорусский рубль из-за политического кризиса в стране.

«Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор и привести к сокращению международных резервов», — предполагают аналитики рейтингового агентства.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности, говорится в сообщении...
 
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