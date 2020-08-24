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«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

24.08.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 августа в Жабинке похоронили 43-летнего жителя Бреста Геннадий Шутова — жертву брутальных действий правоохранительных органов во время разгона акции протеста.

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

Шутов получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа возле одного из домов на улице Московской. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа умер.

Тело отдали родственникам только 23 августа.

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

По версии МВД, на сотрудников милиции напала «группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». После предупредительных выстрелов вверх и для защиты жизни и здоровья сотрудников милиции оружие было применено на поражение.

Но родственники и знакомые Геннадия в эту версию не верят, а очевидцы тех событий ее опровергают. Родные утверждают, что в Геннадия стреляли со спины.

«В отца стреляли со спины в упор. Человек, который стрелял, был сзади него. Был очень сильно поврежден головной мозг, сильное кровотечение, раздроблены кости», — рассказала Радыё Свабода дочь Шутова Анастасия.

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

В Жабинке, где похоронили Геннадия Шутова, живет его мать. Попращаться с погибшим приехало более ста человек. У Геннадия осталось пятеро детей.

 

 

Фото Миланы Харитоновой

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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24 августа в Жабинке похоронили 43-летнего жителя Бреста Геннадий Шутова — жертву брутальных действий правоохранительных органов во время разгона акции протеста.
 
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