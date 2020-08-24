Берлинская клиника «Шарите» подтвердила, что Алексея Навального отравили

Источник материала: Onliner

Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила , что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно. Состояние пациента серьезно, но жизни не угрожает.

Действие яда было подтверждено многочисленными испытаниями в независимых лабораториях, сообщает клиника.

Прогноз Алексея Навального остается неясным, поскольку нельзя исключать возможности фактора отложенного влияния на нервную систему.

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Позже врачи сообщили, что Навальный в коме. После паузы он был перевезен в Германию для обследования и лечения.