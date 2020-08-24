ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Берлинская клиника «Шарите» подтвердила, что Алексея Навального отравили

24.08.2020 19:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно. Состояние пациента серьезно, но жизни не угрожает.

Действие яда было подтверждено многочисленными испытаниями в независимых лабораториях, сообщает клиника.

Прогноз Алексея Навального остается неясным, поскольку нельзя исключать возможности фактора отложенного влияния на нервную систему.

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Позже врачи сообщили, что Навальный в коме. После паузы он был перевезен в Германию для обследования и лечения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где и как купить вещи в поддержку Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика