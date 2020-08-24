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Берлинская клиника «Шарите» подтвердила, что Алексея Навального отравили
Источник материала: Onliner
Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный,
Действие яда было подтверждено многочисленными испытаниями в независимых лабораториях, сообщает клиника.
Прогноз Алексея Навального остается неясным, поскольку нельзя исключать возможности фактора отложенного влияния на нервную систему.
20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный был
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Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом...
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