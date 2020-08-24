Это фиаско. Светлану Алексиевич будут допрашивать в СК

Источник материала: KYKY

Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденного по факту создания Координационного совета. Такие новости KYKY сообщили представители штаба Бабарико.

Сразу напомним, Координационный совет по передаче власти стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о «захвате власти». Об этом журналистам сообщил генпрокурор Александр Конюк: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса». К слову, наказание по 361 статье – до 5 лет колонии. Как вы понимаете, СК сразу взял это дело в производство.

21 августа на допрос по делу вызвали юриста Максима Знака и лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского ( его сегодня задержали ). Сегодня стало известно, что на допрос также «пригласили» и экс-дипломата Павла Латушко.

Все трое входят в состав президиума КС. Как и Светлана Алексиевич – именно поэтому она тоже вызвана на допрос в СК. Если вы думали, что хотя бы нобелевских лауреатов у нас чтят, – это не так.

Буквально сегодня на пресс-конференции Мария Колесникова сообщила, что Светлана не присутствует на собраниях КС из-за плохого самочувствия. Но в СК она планирует пойти.

Тем временем, по фактам убийств и истязаний во время протестов дела ещё не были возбуждены.