Лещеня освобожден от должности посла Беларуси в Словакии. Вчера в видеообращении он осудил насилие на улицах

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что от должности освобожден Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Словакии Игорь Лещеня. Такой указ подписал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Вчера Игорь Лещеня записал видеообращение. В нем он говорил, что власть вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем заявлениям о пытках и издевательствах. Вот о чем он говорит в видео:

— Я пока в Братиславе, но очень скоро буду в Беларуси. Имеется слишком много причин дополнительно остановиться на тех темах, о которых я говорил 15 августа. Насилие и безопасность. В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не достигнут того эффекта, который могут иметь неадекватные действия силовиков против демонстрантов и просто любопытных. Были телеизвинения перед теми, кто «случайно попал под раздачу», был призыв простить милиционеров, если они где-то ошиблись, и заявления о том, что около половины фото пострадавших — это фейки.

Лещеня отмечает, что, по его мнению, «ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД».

— Но ошибка — это, наверное, когда разок случайно кому-то досталось дубинкой. Информация о похожих издевательствах из разных городов говорит о некоей системности. И это означает, что в определенной ситуации на месте избиваемых могут оказаться и те, кто сейчас враждебно смотрит на участников нынешних демонстраций. Это все слишком серьезно. Главное — общество с этим уже не сможет смириться. И прежде всего в интересах власти честно разобраться со всеми резонансными историями. Показать, что — фейк, а что — должностное преступление. Власть вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем известным заявлениям о пытках и издевательствах, — сказал дипломат.

Он также отметил, что должна быть создана специальная комиссия из представителей гражданского общества, МВД, прокураторы, Следственного комитета, врачей и известных белорусов.

— Как обласканных властью, так и не очень. А вот возглавлять ее должен точно не чиновник. Я думаю, что объективно расследовать все эти случаи на национальном уровне — дело чести и престижа. На сайте Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА) я сегодня просмотрел видеозаявление министра обороны Республики Беларусь. От этого заявления — несколько шагов до того, чтобы объявить демонстрантов с бело-красно-белыми флагами пособниками фашистов и начать освобождать от них Беларусь. Я очень надеюсь, что вернусь в Беларусь, где не будет военного положения, где человек в погонах и с оружием в руках не будет стрелять в человека без оружия, который погоны никогда не носил. Насилие и кровь — это то, от чего не отмыться, — закончил Лещеня.