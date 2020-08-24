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Узнали, когда на месте ProStore в Arena City откроют новый супермаркет

24.08.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в ТРЦ Arena City на проспекте Победителей откроется супермаркет Green. Об этом TUT.BY рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости и подтвердили в самой сети.


Супермаркет ProStore закрылся в Arena City в начале июня, а в эту среду, 26 августа, в 12.00 тут откроется супермаркет Green. По площади он будет таким же. Как он выглядит изнутри и что изменилось со сменой оператора — мы вам расскажем в день открытия.

Что это за история?

Ранее мы писали, что 23 марта Экономический суд Минска признал договор аренды, на основании которого ProStore работал в Arena City, ничтожным, потому что он не был согласован с лизингодателем — Белагропромбанком.

Дело в том, что раньше Arena City управляла подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд», у которой был заключен договор аренды с оператором гипермаркета ProStore. Но потом банк решил сменить управляющую торговым центром компанию.

Как следует из решения суда, «Простор-Трейд» об этом знала и незадолго до своего ухода от управления ТРЦ заключила с оператором ProStore новый договор аренды, который был менее выгоден оператору Arena City, а более выгоден оператору гипермаркета — компании «Просторитейл». Например, согласно ему снизились арендные и коммунальные платежи, а отсрочка по ним составляет 180 дней. Ответственность за просрочку не была прописана.

Вскоре новым оператором ТРЦ стала компания «Парагис», которой перешел и этот договор аренды. Она посчитала его невыгодным для себя и пошла в суд.

Отметим, что «Парагис» трактовал решение суда как вступившее в законную силу, а «Просторитейл» — как не подлежащее исполнению до завершения процесса обжалования во всех инстанциях. Подробно о том, почему стороны не смогли договориться в мае о временном продолжении работы ProStore в Arena City, можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Супермаркет ProStore закрылся в Arena City в начале июня.
 
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