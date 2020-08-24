Родственники найденного мертвым Никиты Кривцова не верят в версию самоубийства. Они подали заявление в СК

Источник материала: Onliner

Об этом Onliner рассказал адвокат семьи Виктор Мацкевич. По его словам, семья обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые применили насильственные действия в отношении Никиты. Семья Никиты Кривцова не верит в то, что он мог покончить жизнь самоубийством.

— Заявление написала жена Никиты Елена и его отец Сергей Михайлович вчера, в воскресенье, перед опросом у следователя, — рассказал Onliner Виктор Иванович. — Они не верят в то, что Никита мог сделать это сам. Поскольку, во-первых, он был жизнерадостным и позитивным молодым 28-летним человеком, во-вторых, он очень любил свою дочь, в-третьих, у него была хорошая работа и нормальная зарплата. Также он никогда не высказывал мыслей о суициде. Родственники не верят в то, что Никита мог такое совершить. Вот в чем ситуация.





Что касается вопроса о том, есть ли травмы на теле у парня или нет, пока ответа нет.

— Пока официального заключения судебно-медицинской экспертизы нет, — отмечает Виктор Иванович. — Насколько я знаю, вчера происходило вскрытие и проводили первоначальное исследование без гистологии. Самого тела мы не видели, так как не было опознания как такового. Отец сможет рассказать о телесных повреждениях только завтра, так как он завтра будет забирать тело.

Пока трудно делать выводы. Экспертиза будет готова в течение месяца. Всю объективную картину о телесных повреждениях и о причине его смерти мы сможем узнать только в течение месяца. Возможно, в общении с экспертами отцу скажут, какая там ситуация.





Адвокат отмечает, что процедуры опознания тела не проводилось.

— В протокол опроса отца легла информация о том, какие у Никиты были характерные приметы — татуировки и так далее. Это все подходит, по словам следователя, под описание татуировок обнаруженного тела. Поэтому они отказались от опознания как такового. Тем более что опознание, как правило, проводится в том случае, когда возбуждено уголовное дело. Уголовное дело пока не возбуждено. Поэтому они решили сделать таким образом: просто отдать тело Никиты родственникам.

Возможно, завтра будет какая-то информация и какие-то наши выводы. Сейчас проводится проверка, идут допросы людей, производятся и другие процессуальные действия, связанные с телефонными соединениями, осмотры камер наблюдения на близлежащей территории. По идее, они должны это делать. Я думаю, они это сделают, это очень резонансное дело.

Официально

Вчера Следственный комитет Беларуси сообщил, что 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой было обнаружено тело Никиты Кривцова.

— На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ, — отметили в СК. — Молодой человек числился пропавшим без вести с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Следователи отмечают, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.

Также Следственный комитет отмечает, что ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с событиями, происходящими в стране, что не соответствует действительности: «Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации».

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