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Госсекретарь Совета безопасности - протестующим белорусам о загранице: «Вы почему там не живете, освободив здесь рабочее место?»

24.08.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На своей официальной странице в Facebook госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков высказался о протестующих белорусах, в том числе о тех, кто живет за границей.



- Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые «несогласные и протестующие» восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель - ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят. В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» - и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции, - заявил Равков.
 
 
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На своей официальной странице в Facebook госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков высказался о протестующих белорусах, в том числе о тех, кто живет за...
 
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