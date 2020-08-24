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Адвокат Навального заявила, что российский оппозиционер до сих пор не приходил в сознание

24.08.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский оппозиционер Алексей Навальный не приходил в сознание с момента госпитализации. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова, сообщает ТАСС.

О состоянии своего клиента юрист рассказала 24 августа в Мосгорсуде, где слушается жалоба в отношении Навального о клевете в адрес ветерана.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите".
 
 
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Российский оппозиционер Алексей Навальный не приходил в сознание с момента госпитализации. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова, сообщает ТАСС.
 
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