ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко уволил посла Игоря Лещеню

24.08.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба президента. Незадолго до этого глава дипмиссии поддержал протестующих в Беларуси.

15 августа Игорь Лещеня опубликовал видеобращение в Youtube, в котором высказался в поддержку граждан, вышедших на мирные акции протеста после президентских выборов. Он заявил, что в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов. В своём втором видеообращении Лещеня призывал власти провести расследования всех случаев насилия над демонстрантами, пишет euroradio.fm

— В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не будут такими эффективными, как неадекватные действия силовых структур против демонстрантов, — такое мнение высказал Игорь Лещеня.

18 августа Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верховный суд поступило три жалобы на итоги выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика