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Лукашенко уволил посла Игоря Лещеню
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба президента. Незадолго до этого глава дипмиссии поддержал протестующих в Беларуси.
15 августа Игорь Лещеня опубликовал видеобращение в Youtube, в котором высказался в поддержку граждан, вышедших на мирные акции протеста после президентских выборов. Он заявил, что в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов. В своём втором видеообращении Лещеня призывал власти провести расследования всех случаев насилия над демонстрантами, пишет
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18 августа Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе.
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает...
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