Лукашенко уволил посла Игоря Лещеню

15 августа Игорь Лещеня опубликовал видеобращение в Youtube, в котором высказался в поддержку граждан, вышедших на мирные акции протеста после президентских выборов. Он заявил, что в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов. В своём втором видеообращении Лещеня призывал власти провести расследования всех случаев насилия над демонстрантами, пишет