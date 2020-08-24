Житель Витебска узнал нокаутировавшего его высокопоставленного милиционера в репортаже «Советской Белоруссии»

пишут Народные новости Витебска. Подполковника, командовавшего операцией, и нокаутировавшего одного из мужчин, они опознали по снимку в газете,Народные новости Витебска.









Вечером 10 августа компания из четырех человек ехала на легковом автомобиле «Volkswagen Tuareg» по улице Чкалова, авто управляла россиянка, которая не очень хорошо ориентировалась в городе. На перекрестке с Московским проспектом она, заметив, что движение перекрыто, стала интересоваться у сотрудника ГАИ — как проехать на улицу Гагарина. Дальше произошло то, что повергло в шок не только участников истории, но и отдельных милиционеров.





Во время разговора с инспектором ГАИ путь легковушке заблокировал красный автобус, из которого вышли сотрудники милиции в защитной экипировке во главе с подполковником, он был в кепи и без маски, что позже позволило пострадавшим опознать этого милиционера.





На предоставленном редакции видео слышен дальнейший разговор:





— Что непонятно?

— На Гагарина как проехать?

— Сейчас выйдете из машины — проедете с нами, а не на Гагарина.





Также на видеозаписи слышно, как пассажиры легковушки стараются обратить внимание правоохранителей, что в машине находится беременная женщина.





Однако, после этого, по словам горожан, подполковник ударом кулака нокаутировал сидевшего справа от водительницы ее мужа и выбросил его из машины на асфальт. Затем его избили. Еще двух мужчин, сидевших на заднем сиденье, тоже вытащили из авто. Всех троих погрузили в автозак.





После этого, правда, автомобиль и управлявшую им беременную россиянку отпустили. А вот мужчин через 1-2 часа доставили в Первомайский РОВД, где, как они утверждают, избили в тамбуре здания.





Затем на них начали составлять протоколы о том, что люди, ехавшие в машине, якобы участвовали в митинге. При этом, как уверяют герои этой истории, их автомобиль не имел никакой символики и не сигналил.





На счастье витеблян во время оформления протоколов пришел начальник Первомайского РОВД. Выслушав их рассказ и просмотрев видео с телефона, он был шокирован произошедшим. Милиционер лично вывел задержанных из отделения и отпустил, это произошло уже около трех часов ночи 11 августа.





В Следственный комитет с заявлением о произвольном задержании и неправомерном применении насилия обратился пока только один из пассажиров — мужчина получивший удар в голову от подполковника милиции. Кстати пострадавший уже опознал по фото нокаутировавшего его милиционера, найдя в интернете репортаж газеты «Советская Белоруссия» об одном из высокопоставленных сотрудников УВД Витебского облисполкома.





Наш собеседник, сообщивший всю эту историю, рассказал, что его уже допросили в качестве свидетеля избиения. Сейчас он решает, стоит ли обращаться на «горячую линию» облисполкома.





Редакция «ННВ» будет благодарна читателям за дополнительные видео задержания пассажиров темно-синего «Volkswagen Tuareg», описанного в этом материале.