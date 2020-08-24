Есть ли в обменниках валюта и скупают ли технику в магазинах, как было в марте

Источник материала: Tut.by

В обменниках растут курсы валют — доллара и евро. Сейчас в некоторых банках доллар стоит 2,68 рубля, а евро достигал утром в отдельном банке отметку в 3,5 рубля. Из-за неясности, что же с валютой будет дальше, некоторые белорусы решили поменять сбережения в рублях, однако до выходных не у всех получилось это сделать — валюты во многих обменниках просто не было. Часто в таких ситуациях начинает расти спрос на бытовую технику и электронику. FINANCE.TUT.BY посмотрел, стабилизировалась ли ситуация с наличием иностранных денег в обменниках и скупают ли люди технику в магазинах, как, к примеру, было в марте при скачке курсов валют.





На прошлой неделе белорусы из разных городов начали сообщать , что во многих обменниках нет валюты — долларов и евро, а в отдельных даже российских рублей. Представитель одного из банков рассказал, что в банках стали много забирать наличных долларов, из-за чего «не успевают завозить наличные из банков других стран». «Были перебои с поставкой. Наличные почти закончились в РФ и у других стандартных контрагентов. Но в понедельник ожидается несколько крупных поставок наличных, купить будет проще, хотя и не во всех банках».

Мы прошлись в Минске по обменникам в торговых центрах и в районе железнодорожного вокзала и посмотрели, можно ли сейчас купить доллары и евро и стоят ли за ними очереди.

В обменнике на втором этаже «Гиппо» на Рокоссовского, когда мы пришли, доллары и евро в наличие были. Очереди за ними не было, стояло всего пару человек и оба, как выяснилось, валюту сдавали, а не покупали.

— Люди сами виноваты, что курс подскочил. Чем больше они будут скупать доллары, тем сильнее будет падать рубль, — поделился своим мнением стоящий рядом с обменником мужчина. — Люди не понимают, что от скупки валюты пойдет вверх не только курсы, но и цены, потому что многие товары мы закупаем за валюту.

Мужчина рассказал, что меняет 50 долларов, чтобы купить сыну костюм в школу.

В обменник РРБ-Банка в торговом центре «Корона-сити» стояла небольшая очередь. Валюта была в наличие. Однако и здесь не все люди покупали ее, некоторые сдавали доллары. Привозит ли банк сейчас в обменники валюту или там только та, что сдают, нам не ответили. Сказали, что это коммерческая тайна.





Купить валюту можно во многих местах в районе железнодорожного вокзала — и в отделениях банков, и в обменниках.

В обменнике Беларусбанка сказали, что перебоев с завозом валюты у них нет, но спрос большой. Поэтому, если нужно купить, лучше позвонить в контакт-центр банка и уточнить наличие нужной суммы.

— Нам привозят и доллары, и евро утром, но валюту сейчас быстро разбирают, — сказали в кассе МТБанка. — Но в течение дня все равно люди сдают, поэтому купить можно не только утром.

В обменнике Идея банка доллары и евро также были в наличие. Однако на вопрос, привозят их в начале дня или это только то, что сдали, не удалось получить ни на месте в кассе, ни в контакт центре. Там ответили, что наличие валюты можно уточнить только обратившись в кассу.

В наличие валюта оказалась даже в обменнике на первом этаже ГУМа. Кстати, там тоже многие сдают ее, а не покупают, чтобы сделать какие-то покупки.

В Альфа-Банке в банкоматах у отделений на улице Красной и на Логойском тракте сегодня около 14.00 не было долларов. Напомним, банк загружает в Минске доллары в банкоматы, которые находятся у банковских отделений.

В Беларусбанке в Минске доллары есть в наличии в трех банкоматах, а также в национальном аэропорту "Минск".

Из регионов сегодня также сообщали о том, что наблюдается нехватка валюты. Подобные сообщения приходили из Гродно и Новополоцка.

«Последний раз хватали товары весной, когда доллар рос. Сейчас, наверное, у людей другие проблемы»

Некоторые люди решили не менять рубли на доллары или евро, а вложить их в технику и мебель.

— Мы недавно переехали в свою квартиру от родителей. Когда курс доллара, мы с мужем как раз оба получили отпускные. Решили, что не будем менять на доллары, а лучше купим диван, стиральную машину и новый холодильник. Во-первых, никто не знает, что там с курсом будет дальше. Одни говорят, что он растет из-за спроса на валюту, а значит потом упадет. Другие стараются каждую копейку поменять, потому что ждут сильное падение рубля. Во-вторых, и стиральная машина, и холодильник, и диван нам все равно нужны. А если курсы и дальше будут идти вверх, то и техника подорожает — мы ведь импортную берем, — рассказала минчанка Марина.





Мы прошлись по магазинам бытовой техники крупных торговых сетей и посмотрели, увеличился ли спрос на их товары.

В магазине «Электросила», кода мы отправились, людей практически не было. Обычно, когда начинается «хапун» из-за роста курсов, по магазинам это заметно — там есть пустые места на полках. Здесь же все как всегда — товары аккуратно расставлены, их достаточно.

— Нет, сейчас нет повышенного спроса, по крайней мере у нас, — рассказывает консультант магазина. — Последний раз у нас хватали товары весной, когда доллар рос. Сейчас, наверное, у людей другие проблемы: детей в школу собрать, какой-то запас сделать, потому что не ясно что будет дальше.





А вот в магазинах сети «5 элемент» пустые места на витринах есть — в отделе с телевизорами. Однако консультант заверил, что это обычная ситуация, мол, купили, а новый товар еще не привезли.

— Покупают сейчас не больше обычного, — сказал консультант. — Даже, наверное, меньше.

В магазинах этой сети людей было больше, чем в предыдущей. Покупатели интересовались фенами, электробритвами, утюгами. Один мужчина при нас купил телевизор с небольшой диагональю.





В отделе с бытовой техникой в ГУМе тоже было все спокойно, никаких очередей. За 20 минут, что мы там провели, зашло 2 человека, но они ничего не купили.