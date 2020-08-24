В Гомеле 840 человек подали в суд на милиционеров за преступления против человечности









В заявлении говорится о том, что «факты избиений и применения пыток» были зафиксированы в Центральном, Железнодорожном РОВД Гомеля и других райотделах - в отношении задержанных участников мирных акций протеста против официальных результатов президентских выборов.





Поэтому в коллективном заявлении просят возбудить уголовное дело по ст. 128 в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД и всех ответственных за незаконные действия силовиков в отношении задержанных.





Перед входом в здание СК около 15 человек выстроились с плакатами, некоторые держали в руках портрет Александра Вихора - парня, задержанного во время протестов, которого недавно похоронили в Гомеле.