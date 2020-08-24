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В Гомеле 840 человек подали в суд на милиционеров за преступления против человечности
Источник материала: Партизан
В Гомельский городской отдел Следственного комитета подали коллективное заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье 128 УК Беларуси - «Преступления против безопасности человечества». Под заявлением подписались 843 человека - сбор подписей инициаторы проводили во время недавних акций протестов в Гомеле, пишет
В заявлении говорится о том, что «факты избиений и применения пыток» были зафиксированы в Центральном, Железнодорожном РОВД Гомеля и других райотделах - в отношении задержанных участников мирных акций протеста против официальных результатов президентских выборов.
Поэтому в коллективном заявлении просят возбудить уголовное дело по ст. 128 в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД и всех ответственных за незаконные действия силовиков в отношении задержанных.
Перед входом в здание СК около 15 человек выстроились с плакатами, некоторые держали в руках портрет Александра Вихора - парня, задержанного во время протестов, которого недавно похоронили в Гомеле.
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В Гомельский городской отдел Следственного комитета подали коллективное заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье 128 УК Беларуси - «Преступления...
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