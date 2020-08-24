|
В Вооруженных силах проверка — будут призывать военнослужащих из запаса
Источник материала: Onliner
Начиная с сегодняшнего дня по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск.
В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начиная с сегодняшнего дня по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил проводится третий этап...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)