В Вооруженных силах проверка — будут призывать военнослужащих из запаса

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Начиная с сегодняшнего дня по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск.

В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения.