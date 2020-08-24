Ковалькова доставлена на Окрестина

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова доставлена в центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина. Такая информация появилась на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

Утром Ковалькова была задержана возле Минского тракторного завода и доставлена в УВД Партизанского района. Вместе с ней задержали члена президиума КС, лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Его судьба пока неизвестна. Согласно некоторым сообщениям, его также привезли на Окрестина.

Обоих обвиняют в незаконной организации забастовок.

В Следственный комитет 25 августа предложено явиться члену президиума КС, бывшему дипломату и бывшему директору Купаловского театра Павлу Латушко , 26 августа — еще одному члену президиума КС, нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич .

20 августа Генеральная прокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета приняло уголовное дело к производству.

Координационный совет создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской, кандидата в президенты Беларуси.