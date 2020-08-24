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Лукашенко уволил осудившего насилие посла

25.08.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

Игорь Лещеня освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Напомним, 16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов после результатов выборов в Беларуси. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», - заявил в видеообращении белорусский дипломат.

Он высказал солидарность с участниками протестов и 18 августа подал заявление об отставке. «мид считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», - рассказал дипломат.

Лещеня работал в МИД более 25 лет, передает «Интерфакс-Запад».

 
 
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Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций...
 
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