Лукашенко уволил осудившего насилие посла

Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

Игорь Лещеня освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Напомним, 16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов после результатов выборов в Беларуси. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», - заявил в видеообращении белорусский дипломат.

Он высказал солидарность с участниками протестов и 18 августа подал заявление об отставке. «мид считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», - рассказал дипломат.