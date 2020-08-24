Глава МИД ФРГ: Лукашенко должен признать реальность на улицах своей страны и в головах людей

«Господин Лукашенко должен после этого нового полного протестов уик-энда признать реальность на улицах своей страны, также как и реальность в головах людей в этой стране», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой 24 августа в Киеве.

«Нас обоих беспокоят волнующие события у нашего общего соседа. Мы едины в том, что чрезвычайно критическая ситуация в Беларуси может быть разрешена только путем инклюзивного диалога внутри страны, — сказал Маас. — Мы повторяем настоятельный призыв не прибегать к насилию и соблюдать права протестующих».

Министр сообщил, что Берлин и Киев и далее будут тесно контактировать на тему развития ситуации в Беларуси.

По его словам, правительство Германии стоит на той же позиции, что и участники недавнего чрезвычайного саммита ЕС: произвольно задержанные должны быть освобождены, люди должны иметь возможность реализовывать свое право на демонстрации и свободу мнений без репрессивного воздействия на них со стороны государственного аппарата.

Результат выборов не признает весь Европейский союз, подчеркнул Маас. По словам главы немецкой дипломатии, Европа выступает за диалог при посредничестве ОБСЕ. Кроме того, с помощью телефонных переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным и его самого с российским коллегой Сергеем Лавровым предприняты попытки использовать влияние России на Лукашенко, чтобы «объяснить ему, что мимо этого диалога уже не пройти».

Как сообщил Маас, вопрос о введении персональных санкций против ответственных за фальсификацию итогов выборов и насилие в отношении протестующих будет решен в промежуток времени «от ближайших дней до недель». Ситуацию в Беларуси планируется обсудить 27—28 августа на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Берлине.

В то же время Маас не ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать сегодняшние задержания в Минске членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса (Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского).

«Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси, поэтому любое усиление позиций России в Беларуси не соответствует интересам Украины», — заявил на пресс-конференции Дмитрий Кулеба. По его словам, у Украины протяженная граница с Беларусью и нужно быть уверенным в ее надежности.

По мнению Кулебы, нынешние события в Беларуси отличаются от украинского Майдана-2014 тем, что украинцы выбирали путь возвращения в европейскую семью, а белорусы выступили против своей элиты, которая руководит десятилетиями. «Для нас важно иметь на своей стороне демократическую, независимую Беларусь, а кто стоит во главе этого государства — вопрос другой», — заявил министр.