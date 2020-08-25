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Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
Источник материала: Навiны
Во вторник, 25 августа, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов.
Будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди (местами ливни). Ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
Во время грозы спасатели
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Во вторник, 25 августа, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди...
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