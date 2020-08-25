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Шестилетний ребенок и женщина погибли в ДТП в Гомельском районе. Еще шесть человек в больнице

25.08.2020 07:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе лоб в лоб столкнулись два авто. В результате ДТП погибли два человека, шесть госпитализированы. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

ДТП произошло 24 августа примерно в 21.00. В Гомельском районе на 418 км автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате ДТП погиб шестилетний ребенок и 59-летняя женщина. Шесть человек — трое детей и трое взрослых — госпитализированы.

Видео: МВД Беларуси

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

 
 
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ДТП произошло 24 августа примерно в 21.00. В Гомельском районе на 418 км автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
 
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