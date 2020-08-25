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Шестилетний ребенок и женщина погибли в ДТП в Гомельском районе. Еще шесть человек в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе лоб в лоб столкнулись два авто. В результате ДТП погибли два человека, шесть госпитализированы. Подробности сообщает пресс-служба МВД.
ДТП произошло 24 августа примерно в 21.00. В Гомельском районе на 418 км автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
В результате ДТП погиб шестилетний ребенок и 59-летняя женщина. Шесть человек — трое детей и трое взрослых — госпитализированы.
Видео:
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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ДТП произошло 24 августа примерно в 21.00. В Гомельском районе на 418 км автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
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