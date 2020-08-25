Отцвела Советская Беларусь

До Беларуси дошла перестройка. Страна вступила на путь отвержения всего советского, включая и собственного президента.





Советский порядок, советская экономика с колхозами и сплошными госпредприятиями, советские ценности — «скромно, но без войн и потрясений» — это то, чем торговал Лукашенко и что в первые годы его президентства, особенно на фоне бушующих 90-х в соседних России и Украине, хорошо покупалось белорусскими избирателями. Лукашенко пришел к власти на шесть лет раньше Путина, еще и поэтому к российскому президенту никаких претензий из-за происходившего в вотчине Лукашенко ни у кого нет. Помню вечер во Дворце съездов. Лукашенко и Ельцин на сцене поднимают тост за дружбу, и молодой президент, опустошив бокал шампанского, бросает со сцены хрусталь на пол… «Как скажет Батька, так и будет!» «Батькой» он называл Бориса Николаевича. Рядом со мной женщина из минской делегации пустила слезу: «Навеки, навеки…»





Многие тогда, наверное, почувствовали себя неловко, кажется, Ельцин тоже. Плакать совсем не хотелось, хотелось побыстрее уйти.





Есть там и еще одна очень советская примета — гэбуха, проникшая во все поры общества. Все, кто летал через Минск , подтвердят: в Беларуси самые бдительные пограничники и дотошные таможенники.





Как образование независимых Белоруссии и Украины стало неизбежным

Как образование независимых Белоруссии и Украины стало неизбежным

Когда четыре года назад в Минске прощались с Пашей Шереметом, очередь людей с цветами растянулась не меньше чем на километр от храма. Люди все подъезжали и подъезжали, и это было удивительно, потому что Паша после посадки в минскую тюрьму уже очень давно в Беларуси присутствовал лишь как блогер, а въезд в нее ему Лукашенко закрыл. Даже мертвого пускать не хотел, но помогли украинские власти.





Вдоль очереди с пожухшими от июльской жары венками и букетами ходили молодые люди в костюмах. Не отводя глаз, всматривались в лица, запоминали. Но и люди в медленно двигавшейся ко входу в храм веренице не отводили глаз, и взгляды их не были добрыми. Вот в этот момент я почувствовал: не так-то тут все тихо-мирно. Теперь силовикам вместе с Лукашенко некуда отступать, они его последний ресурс. «Вас ждет леди Гаага» — как было написано на одном из уличных плакатов.





Конечно, рвануть могло и раньше. Но исторически их взрыв — аналог нашей перестройке. Мы рядом, но в разном историческом времени. В конце 80-х в Москве и больше чем через 30 лет в Минске все произошло именно тогда, когда протест стал личным.





Советский по привычкам и взглядам человек созрел: набрался смелости, п одолел страх, что-то понял о свободе и праве. Неорганизованный, с написанным от руки плакатом — он прощался и прощается с прошлым. Россия через боль и кровь, через предательство 91-го и последнюю национал-коммунистическую конвульсию 93-го выходила из летаргического советского состояния.





Как изощренно шутит история! Беларусь сметает с себя диктатора-самодура вместе с его советской системой на том самом историческом такте, когда братская Россия все чаще примеряет, а порой и надевает на себя советское. Лакировка советской истории, огосударствление экономики, унижение государством гражданского общества… Признание едва ли не единственной и основной антисталинистской структуры — общества «Мемориал» — иностранным агентом, с одной стороны, и проталкивание в Думу, где уже есть унылый сталинист Зюганов, еще одного почитателя усатого палача — писателя Прилепина с его на скорую руку слепленной партией, с другой. Не напомнит ли возвращение Сталина в кумиры поздние брежневские годы? Когда они кончились, одним из первых адресов правды стали белорусские Куропаты, где в урочище были расстреляны тысячи людей, в основном простых крестьян. На деревьях у места убийств нашли оставленные жертвами мешочки с хлебом, истлевшие кожухи… Палачи экономили патроны: ставили жертв в шеренгу и стреляли в висок крайнему.





…Поражает, как быстро линяет власть, казавшаяся всем железобетонной: Чаушеску, Шеварднадзе, Янукович. Теперь Лукашенко, про которого, правда, давно понятно, как безнадежно он отстал от общества, разучился говорить гражданам «вы» — видеть в них людей. Неблагодарный народ не оправдал его доверия. И именно поэтому в первой половине нынешнего августа состоялись белорусские премьеры: светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы…





Реакция на белорусские события многое скажет о сегодняшнем и завтрашнем дне России. Пока Кремль тактичен к происходящему в соседней стране, хотя и при такой линии некоторые комментаторы за рубежом пытаются увидеть «злодейские замыслы Москвы». В любом случае российской власти стоит быть осмотрительной в этом кризисе, многие дома и на Западе пытаются считывать отношение к возроптавшим белорусам как модель отношений и к своим недовольным. Не стоит забывать, что, как заметил публицист Александр Баунов, «друзьями в России считают не Лукашенко, а весь белорусский народ. Поэтому тот, кто бьет народ, бьет друзей России».





За несколько дней до начала событий в Беларуси Александр Лукашенко дал нашумевшее интервью Дмитрию Гордону. Последняя фраза батьки очарованному им украинскому журналисту в ответ на вопрос: «Когда же жизнь станет лучше?» — «Народы выведут нас к лучшему. И без Лукашенко… А все равно выведут». Похоже, что так.