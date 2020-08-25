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Бали закрыли для туристов-иностранцев
Источник материала: Навiны
Один из популярных у отдыхающих островов на Земле закрывается от иностранных туристов.
По информации Jakarta Post, власти Индонезии, кроме этого, запретили своим гражданам покидать страну.
Как рассказал губернатор Бали Вайан Костер, власти намерены активно заняться развитием внутреннего туризма.
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Один из популярных у отдыхающих островов на Земле закрывается от иностранных туристов.
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