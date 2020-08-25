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Бали закрыли для туристов-иностранцев

25.08.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из популярных у отдыхающих островов на Земле закрывается от иностранных туристов.

Бали закрыли для туристов-иностранцев
Фото pixabay.com

По информации Jakarta Post, власти Индонезии, кроме этого, запретили своим гражданам покидать страну.

Как рассказал губернатор Бали Вайан Костер, власти намерены активно заняться развитием внутреннего туризма.

 
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Один из популярных у отдыхающих островов на Земле закрывается от иностранных туристов.
 
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