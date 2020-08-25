- Судя по тому, что несмотря на все угрозы, Лукашенко не рискнул применить силу, мирный сценарий возможен. Похоже, он не уверен, что его приказ стрелять в людей армия выполнит, поэтому такого приказа не отдаёт. Оппозиции в этой ситуации надо активизировать забастовку и усиливать давление на улице - не просто выходить на центральные площади, но и осаждать тюрьмы, государственные структуры, офисы силовых структур. Надо искать переговорщиков в лагере властей - обращаться не только к Лукашенко, но и к отдельным членам правительства, руководителям различных ведомств и государственных организаций. Каждый из них в отдельности должен чувствовать давление улицы. Информация о сепаратных контактах с оппозиционерами, даже если она будет опровергаться, будет сеять недоверие во властном лагере. Это именно то, что нужно революционерам. Власть должна распасться на отдельные лагеря, считает политолог, которого цитируют