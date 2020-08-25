В Витебске собирают предложения горожан о том, как улучшить работу транспорта

Источник материала: Tut.by

В Витебске хотят обновить карту движения общественного транспорта. Сейчас работают две телефонные линии, куда горожане могут звонить и предлагать свои идеи, как улучшить транспортную сеть, пишут «Витебские вести».



Фото: Игорь Матвеев

Одна линия работает на предприятии «Оператор перевозок» — телефон: 80 212 66−98−62 (с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), а вторая в горисполкоме — телефон: 8 0212 33−60−34 (с 11.00 до 13.00).

Телефонные линии работают в будни, последний день приема предложений — 10 сентября.

Предложения горожан изучат, и эта информация поможет обновить маршрутную карту города.

— Город развивается, и обстановка с транспортом постоянно меняется. Недавно открылся Полоцкий путепровод, перестал ходить трамвай по улице Гагарина, в сентябре запустим движение с проспекта Строителей в Билево. И важно узнать проблемные маршруты, временные интервалы движения, изучить потребности населения, — отметил председатель горисполкома Вадим Зарянкин.

Обновление транспортной сети в Витебске планируется завершить до конца сентября.