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Сегодня, 25 августа ожидаются грозы. Желтый уровень опасности
Источник материала: Партизан
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторник, 25 августа.
Синоптики предупреждают: днем 25 августа (вторник) местами по республике ожидаются грозы, в отдельных районах – сильные дожди. Уровень опасности: желтый.
Температура воздуха составит +8..+14°С ночью и +21..+27°С днем.
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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторник, 25 августа.
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